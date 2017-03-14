Корупція як найбільша хвороба країни, – дивіться у програмі "Лівий берег" з Сонею Кошкіною

Для українців вже давно стало зрозуміло, що люди, які прийшли до влади у цій країні, переслідують насправді зовсім не ті цілі, які декларують їхні посади.

"Газова справа Онищенка", Одеський припортовий, "комірна книга" Партії регіонів, "незаконне збагачення" прокурора сил АТО Костянтина Кулика і головна справа року голови ДФС Романа Насірова – в пошматованій корупцією державі у НАБУ і САП роботи хоч відбавляй.

Частину перелічених справ повинні були завершити, як очікувалося, ще минулого року. Однак на практиці все не так оптимістично.

На якому етапі гучні корупційні історії; що заважає їх оперативному розслідуванню, подробиці справи Романа Насірова, факти тиску на антикорупційні органи – про все це в прямому ефірі програми "Лівий берег із Сонею Кошкіною" розповість головний антикорупційний прокурор Назар Холодницький 14 березня о 22:00 на "24 каналі".