Кошеня ледь не зірвало бейсбольний матч та покусало стюарта: кумедне відео

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Під час бейсбольного матчу кошеня вибігло на поле та повеселило публіку.
Інцидент стався під час поєдинку команд "Сент-Луїс Кардіналс" і "Канзас Сіті Роялс". Відео опублікував телеканал FOX Sports KC на своєму Twitter.
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На відео видно, що гравці одразу ж помітили кошеня. Стюарт вирішив взяти його на руки та винести з поля, однак кіт, очевидно, був проти. Пухнастик почав кусати та дряпати чоловіка, однак це не зупинило його і він таки виніс тваринку за межі поля. Але, судячи з реакції хлопця, кусало кошеня боляче.