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Кошти на ремонт київських доріг можуть "роздерибанити" на користь одного району, – експерт

21:10, сьогодні 132 Читать новость на русском
Міжнародний виставковий центр біля станції метро
Міжнародний виставковий центр біля станції метро "Лівобережна" / 112.ua

У 2017 році у зв’язку з проведенням Євробачення у Міжнародному виставковому центрі основна частина грошей, виділених на ремонт столичних доріг, "осяде" в районі станції метро Лівобережна. Про решту районів Києв можуть просто забути.

Таку думку висловив експерт з транспортних питань В'ячеслав Коновалов на прес-конференції: "Дев'яносто відсотків столичних доріг потребують ремонту: куди йдуть бюджетні гроші?" в понеділок, 27 лютого.

Київ чекає серйозний "перекос". Навіть 1 мільярд гривень, що залишиться на ремонт столичних доріг, роздерибанять на користь Русанівки, Лівобережної,
– зауважив він.

За його словами, коли до Чемпіонату Європи з футболу-2012 будували дороги, то говорили, що гарантія якості буде 25 років. Однак насправді підрядники скромно признавалися, що навіть на ці суперсучасні дороги дають гарантію якості лише на рік.

"Хоч Київавтодор демонструє, що з кожним підрядником укладені додаткові угоди до договору, що у разі якщо асфальт зійде зі снігом, підрядник проведе певні роботи, це відбувається лише формально – на папері. Умовно кажучи, зі снігом зійшло декілька кілометрів дороги, а роботи зроблять лише на 100-200 метрів у вигляді косметичного ремонту", – додав Коновалов.

Раніше президент Петро Порошенко заявляв, що на будівництво доріг в Україні в цьому році додатково буде виділено 15 мільярдів гривень від Національного банку України.

Читайте також: Українські дороги у топ-5 найгірших у світі

Теги: Україна Держслужба автодоріг гроші Транспорт Петро Порошенко Євробачення-2017 Євробачення
Джерело: 24 канал
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