16:16
16 жовт 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Навіщо перейменовувати Крим. Собаки Володимира Путіна
Вєсті Кремля
19:25, 14 жовтня
Вєсті.UA.Жир. Парнокопитний шабаш Верховної Ради. Політичний ломбард Юлії Тимошенко
Вєсті.UA
18:45, 14 жовтня
Хто залишає людей роками без власного житла: резонансне розслідування
ЦРУ
07:45, 13 жовтня
Випуск новин за 15:00: Іспанія висунула ультиматум. Шторм
Випуск новин
15:50, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ВІЙНА НА ДОНБАСІ РЕФЕРЕНДУМ У КАТАЛОНІЇ РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ

Космічний телескоп Hubble зробив неймовірний знімок зіткнення двох галактик

14:36, сьогодні 1639 Читать новость на русском
Космос (Ілюстрація)
Космос (Ілюстрація) / spacetelescope

Космічний телескоп Hubble зробив детальну фотографію зіткнення двох галактик в сузір'ї Рака. В результаті зіткнення галактики "розсипалися" на два яскравих і довгих хвости, що складаються з мільйонів зірок.

Як інформує сайт космічного телескопа Hubble, останні спостереження за рухом зірок в інших галактиках і в Чумацькому Шляху показують, що зіткнення і злиття "зіркових мегаполісів" є звичайною річчю для Всесвіту.

Читайте також: На Землю 19 жовтня може впасти величезний радянський супутник

Галактика NGC 2623, яка утворилася внаслідок зіткнення, в сузір'ї Рака, віддалена від планети Земля приблизно на 250 мільйонів років. Злиття двох галактик почалося кілька сотень мільйонів років тому і призвело до того, що вони втратили свою оригінальну форму і перетворилися в два гігантських "пуголовка". Їх яскраві хвости складаються з безлічі регіонів зореутворення, в яких народжуються сотні нових світил в рік.

Коли процес злиття завершиться, ці хвости зникнуть і NGC 2623 перетвориться на звичайну "мертву" еліптичну галактику, процеси формування зірок в якій припинилися через надмірно високі температури газу в її зовнішніх межах, які заважають припливу свіжої міжгалактичної матерії.

Зіткнення двох галактик і утворення нової галактики NGC 2623
Зіткнення двох галактик і утворення нової галактики NGC 2623

Теги: LifeStyle Космос
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Керуй своєю підсвідомістю: 7 кроків до щастя
сьогодні, 16:02 Керуй своєю підсвідомістю: 7 кроків до щастя
Книги для гурманів 326
Трамп – Ірану: Ні миру, ані війни
сьогодні, 12:01 Трамп – Ірану: Ні миру, ані війни
Борис Немировський 398
Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
сьогодні, 09:02 Головні новини 15 жовтня: марш за права тварин та масштабний теракт у Сомалі
930
Будни
сьогодні, 08:28 Будни "ЛНР": как же счастливы те, кто уехал отсюда три года назад
Ольга Черненко 4696
Майбутнє України, пенсійна реформа та
15 жовтня, 22:01 Майбутнє України, пенсійна реформа та "зрада" Порошенка: топ-5 блогів за тиждень
Блог Медіа 2788
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук