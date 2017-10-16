Космічний телескоп Hubble зробив неймовірний знімок зіткнення двох галактик

Космічний телескоп Hubble зробив детальну фотографію зіткнення двох галактик в сузір'ї Рака. В результаті зіткнення галактики "розсипалися" на два яскравих і довгих хвости, що складаються з мільйонів зірок.

Як інформує сайт космічного телескопа Hubble, останні спостереження за рухом зірок в інших галактиках і в Чумацькому Шляху показують, що зіткнення і злиття "зіркових мегаполісів" є звичайною річчю для Всесвіту.

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Галактика NGC 2623, яка утворилася внаслідок зіткнення, в сузір'ї Рака, віддалена від планети Земля приблизно на 250 мільйонів років. Злиття двох галактик почалося кілька сотень мільйонів років тому і призвело до того, що вони втратили свою оригінальну форму і перетворилися в два гігантських "пуголовка". Їх яскраві хвости складаються з безлічі регіонів зореутворення, в яких народжуються сотні нових світил в рік.

Коли процес злиття завершиться, ці хвости зникнуть і NGC 2623 перетвориться на звичайну "мертву" еліптичну галактику, процеси формування зірок в якій припинилися через надмірно високі температури газу в її зовнішніх межах, які заважають припливу свіжої міжгалактичної матерії.



Зіткнення двох галактик і утворення нової галактики NGC 2623