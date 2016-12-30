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Котики, російські серіали і червона нитка: що українці шукали в Google в 2016 році

07:22, сьогодні 105 Читать новость на русском
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Компанія гугл Google склала рейтинг найпопулярніших запитів від українців за 2016 рік.

89% українців принаймні раз в місяць користуються пошуковою системою Google.

На запитання "чому" українці найчастіше шукали: чому не подобаюсь хлопцям, чому плямкають уві сні і чому так сумно.

Топ-трійка запитів на запитання "як" українців: як схуднути, скачати з YouTube і кинути палити.

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"Навіщо" з цим запитанням у Google цікавились: навіщо котам вуса, навіщо потрібна вища освіта і навіщо в'яжуть червону нитку на руку

Загалом найпопулярніші запити у 2016 від українців: "Євро-2016", а також серіали "Фізрук 3" і "Мажор" (2 сезон).

Теги: Інтернет Google українці
Джерело: 24 Канал
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