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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Котократія: якими котами могли б бути українські політики

Вєсті.UA. Фокус 23:16, 1 березня 111 Читать новость на русском

Вони винищують гризунів, лікують захворювання і навіть продовжують життя своїм господарям. Так чому ж не прирівняти їх до наших політиків, які несуть нам лише користь і радість. Напередодні всесвітнього дня котів, припустимо, якою б вона була форма державного правління – котократія.

Американська короткошерста кішка має спокійний і приємний характер. Любить бути поруч з людиною. Кішка, хоч до рани прикладай – ідеальний кандидат на посаду Міністра охорони здоров'я.

Грайливий безстрашний і розумний Девон рекс допитливий, усюди пхає свого носа та втручається в усі справи свого господаря. Чим не антикорупційна порода?

Японський бобтейл балакучий кіт, здатний видавати широкий діапазон тонів. Їх приємний, багатогранний голос нагадує спів, а закручений хвіст допоможе довго сидіти у кріслі спікера Верховної Ради.

Абіссінська кішка відрізняється неабияким розумом, хорошими манерами і швидкою реакцією. Вона любить бути в русі і звертати на себе загальну увагу. На жаль, таких в українській політиці немає.

Тонке сухе тіло, яскраво-блакитні очі, характерне пойнтове забарвлення – знайоме кожному. І найголовніше – мстивий характер. Кандидат на головну "пасторальну" в Україні посаду.

Впевнена в собі, допитлива й дружелюбна кішка Манчкін. Ідеально підійде на посаду голови Нацбанку. З іншого боку вона має схильність брати маленькі речі і ховати їх у затишному місці – не краща якість для роботи із грошима.

І найважливіші політичні якості: надсильний мисливський інстинкт та здатність придумувати купу ігор. Змусити інших грати за його правилами зобов'язаний – Йоркський шоколадний кіт.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться за посиланням.

Теги: Вєсті.UA. Фокус Курйози Петро Порошенко Уляна Супрун Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
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