Kozak System готують атмосферний кліп на нову пісню: ексклюзивні фото та відео

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Як звучить саундтрек цієї осені, музиканти поки що тримають у таємниці.
Іван Леньо
Головну героїню у кліпі зіграла не професійна акторка, а адвокатка з Луганська Марина Саєнко.
Восени гурт Kozak System презентує новий кліп
Текст пісні написав лідер гурту Фіолет Сергій Мартинюк. Прем’єра кліпу запланована на жовтень.
Зйомки кліпу гурту Kozak System "У осені твої очі"
Ми продовжуємо експерементувати з текстами. На пісню "У осені очі твої" текст написав наш друг Сергій Мартинюк з гурту "Фіолет". Для нас це не зовсім звична пісня, це змішана емоція. Вона не настільки драйвова, якими зазвичай бувають наші пісні, але вона має внутрішній драйв,
– розповів Іван Леньо.
Український гурт Kozak System активно працює над новим альбомом, який планують презентувати наступного року. Трек "У осені твої очі" ввійде до цієї платівки.
Ексклюзивне відео 24 Каналу зі знімального майданичика гурту Kozak System
Всі фото – Лора Молодець