Кожен командир має право відкривати вогонь у відповідь, – прес-центр штабу АТО

Усі командири частин і підрозділів, що перебувають у зоні АТО зобов'язані задля збереження життя особового складу відкривати вогонь у відповідь.

Таку заяву зробив начальник прес-центру АТО Сергій Клименко у коментарі сайту "24".

На сьогоднішній день я запевняю, що командири частин і підрозділів, які перебувають безпосередньо в АТО, мають право, яке їм надали як керівник штабу АТО, так і керівництво Міноборони, приймати особисте рішення щодо відповіді та вони мають право застосовувати, на їхнє рішення, будь-яку зброю. Тобто вони самі ухвалюють рішення про доцільність застосовування того чи іншого виду озброєння,

– підкреслив представник Штабу АТО.

Також він наголосив, що українські війська проінструктовано та кожен командир знає та зобов’язаний задля збереження особового складу, задля збереження їхнього життя відкривати вогонь у відповідь.

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Крім того, пан Сергій Клименко попросив ЗМІ не збурювати суспільство.

"Зараз ми знову збуримо суспільство. Ми тільки погасили це все, що не відкривали вогонь у відповідь. Не варто нагнітати ситуацію", – резюмував начальник прес-центру АТО.

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