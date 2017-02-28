"Козячими дорогами": Савченко розповіла, як потрапила до окупованого Донецька

Нардеп Надія Савченко пояснила, як їй вдалось потрапити на непідконтрольну Україні територію Донбасу.

Вона запевняє, що про перетин нею лінії розмежування знали "найвищі люди в СБУ".

Переходила я тими "козячими тропами", по яких ходить і гуляє контрабанда, яку кришує СБУ і це прекрасно знають ті блокадники, які зараз блокують "торгівлю на крові",

– заявила нардеп.

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Відповідаючи на питання журналістів про те, як їй вдалось потрапити на окуповану територію, Савченко відповіла: "Звичайно, на це давала дозвіл Москва, охорону і конвоювання мене там організовувала на місцевому рівні "Д/ЛНР", але мені абсолютно байдуже, як це відбувається, якщо ми робимо те, що потрібно".

Нагадаємо, 24 лютого з’явилась інформація, що нардеп Надія Савченко перебуває на окупованій території Донбасу, де разом з представниками бойовиків відвідує колонії, в яких утримують українських полонених.