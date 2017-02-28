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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

"Козячими дорогами": Савченко розповіла, як потрапила до окупованого Донецька

14:42, сьогодні 510 Читать новость на русском
Савченко не заперечує, що отримала дозвіл і з Москви
Савченко не заперечує, що отримала дозвіл і з Москви / Getty images

Нардеп Надія Савченко пояснила, як їй вдалось потрапити на непідконтрольну Україні територію Донбасу.

Вона запевняє, що про перетин нею лінії розмежування знали "найвищі люди в СБУ".

Переходила я тими "козячими тропами", по яких ходить і гуляє контрабанда, яку кришує СБУ і це прекрасно знають ті блокадники, які зараз блокують "торгівлю на крові",
– заявила нардеп.

Дивіться також: Як Савченко відвідувала полонених українців у "ДНР": з'явилось відео

Відповідаючи на питання журналістів про те, як їй вдалось потрапити на окуповану територію, Савченко відповіла: "Звичайно, на це давала дозвіл Москва, охорону і конвоювання мене там організовувала на місцевому рівні "Д/ЛНР", але мені абсолютно байдуже, як це відбувається, якщо ми робимо те, що потрібно".

Нагадаємо, 24 лютого з’явилась інформація, що нардеп Надія Савченко перебуває на окупованій території Донбасу, де разом з представниками бойовиків відвідує колонії, в яких утримують українських полонених.

Теги: Політика Україна Надія Савченко СБУ Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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