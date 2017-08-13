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Краса і депресія: блогер зібрав неочікувані моменти з Googlе Street View

22:01, сьогодні 37 Читать новость на русском

Автор проекту 9-Eyes – канадський художник і режисер Джон Рафман, шукає на просторах об’ємного сервісу, випадково зафіксовані моменти камерами Google. Серед них можна побачити як красиві пейзажи природи, так і вбивства, тероризм та людську депресію.

У блозі 9-Eyes Джон публікує скріншоти з сайту Googlе Street View і розповідає, що йому найбільше подобається показувати життя таким, як воно є.

Спосіб, яким Google Street View знімає навколишній простір, відновив баланс між фотографом і суб'єктом зйомки. Це серед іншого дозволяє документувати світ таким чином, до якого прагнув теоретик кіно Зігфрід Кракауер, – представляти аспекти фізичної реальності, не втручаючись в неї і не намагаючись її "приголомшити",
– розповів автор блогу.

Пропонуємо переглянути декілька світлин, які точно змінять ваше уявлення про "лише красиві панорами" з Googlе Street View.

Читайте також: У Google Street View тепер можна опуститися в серце діючого вулкана

Теги: Фотоновини LifeStyle Google
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