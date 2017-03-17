14:19
17 бер 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шашлик-машлик для Кадирова. Росія без даху над головою
Вєсті Кремля
21:53, 16 березня
Вєсті.UA. Донецька подорож Савченко. Тюремне життя для Єфремова
Вєсті.UA
20:16, 16 березня
Нагрітися на тернополянах. Що не так з торф’яними котельнями в спальних районах Тернополя
ЦРУ
08:02, сьогодні
Випуск новин за 12:00: Загиблі в зоні АТО. Останній день реєстрації на ЗНО
Випуск новин
13:10, сьогодні
Про реформи судів та справи Насірова та Онищенка – інтерв'ю з Холодницьким
Лівий берег з Сонею Кошкіною
02:10, 15 березня
Телеканал новин 24 Новини Шоу-біз
БЛОКАДА НАБУ ВІЙНА НА ДОНБАСІ РОМАН НАСІРОВ

Краса у віці: як 82-річна жінка стала моделлю

13:41, сьогодні 1995 Читать новость на русском
Хелена Норовіч
Хелена Норовіч / gazeta.ua

82-річна акторка та модель з Польщі Хелена Норовіч стала обличчям брендового одягу та відомою подіумною манекенницею.

Про це розповіли на Gazeta.ua.

Жінка до пенсії 45 років працювала акторкою в театрі, проте з віком її звільнили. Потім Хелена знялася в одному фільмі, а її подруга виклала кадри в мережі. Відомі дизайнери побачили її і саме тоді жінка вперше спробувала себе у модельній кар'єрі та змогла довести усім, що красивою можна бути в будь-якому віці.

Хелена сьогодні стала обличчям люксового польського бренду Bohoboco.

Читайте також: 79-річна акторка знялася в елегантній фотосесії

Теги: LifeStyle Культура мода
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Європейський апокаліпсис відкладено
сьогодні, 12:03 Європейський апокаліпсис відкладено
Борис Немировський 970
Я никогда не видел войну – за это часто бывает стыдно
сьогодні, 10:11 Я никогда не видел войну – за это часто бывает стыдно
Повернись живим 1047
Чи втече Насіров?
сьогодні, 08:40 Чи втече Насіров?
1488
Культ обиженных: Украине пора начинать бороться за свое будущее
сьогодні, 08:08 Культ обиженных: Украине пора начинать бороться за свое будущее
Дмитро Бєлобров 3488
Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО
сьогодні, 03:34 Любляча дружина і третє чудо: реакція соцмереж на звільнення Насірова з СІЗО
4172
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук