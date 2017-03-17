Краса у віці: як 82-річна жінка стала моделлю

82-річна акторка та модель з Польщі Хелена Норовіч стала обличчям брендового одягу та відомою подіумною манекенницею.

Про це розповіли на Gazeta.ua.

Жінка до пенсії 45 років працювала акторкою в театрі, проте з віком її звільнили. Потім Хелена знялася в одному фільмі, а її подруга виклала кадри в мережі. Відомі дизайнери побачили її і саме тоді жінка вперше спробувала себе у модельній кар'єрі та змогла довести усім, що красивою можна бути в будь-якому віці.

Хелена сьогодні стала обличчям люксового польського бренду Bohoboco.

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