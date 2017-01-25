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Краса в еміграції: В Еміратах стартував фотопроект про українок за кордоном

13:42, сьогодні 864 Читать новость на русском

В ОАЕ розпочався унікальний фотопроект про українських жінок.

Самі автори так пояснили ідею конкурсу на своїй сторінці у Facebook.

Наш проект створений з любов’ю до українських жінок, що проживають в Об’єднаних Арабських Еміратах. Цим проектом ми хочемо показати вам злиття двох культур – арабської та української. Коли люди, що проживають у чужій країні, асимілюються, черпають у новій культурі щось для себе, при цьому зберігають свої певні погляди на життя та давні традиції,
– написано там.

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Теги: LifeStyle Фотоновини ОАЕ
Джерело: 24 Канал
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