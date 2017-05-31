Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві

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У столиці відбулося нагородження лауреатів четвертої Премії Національної спілки кінематографістів України. Церемонія відбувається в рамках закриття 43-го сезону Будинку кіно.
Про це повідомила кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі.
Змагались за першість творці кінокартин, які вийшли у прокат в 2016 році.
Цього року на одну номінацію було менше – журі відмовилось обирати фільм "Найкраща ігрова картина". Відтак залишилось 4 номінації: "Найкраща неігрова картина", "Короткий метр", "Найкращий анімаційний фільм", "Найкращий фільм-дебют".
Фаворитом кінематографічного свята став мультик "Микита Кожум'яка", який отримав 2 нагороди. Найкращим фільмом 2016 року кінокритики назвали "Моя бабуся Фані Каплан". Також відзначили такі кінострічки, як "Десять секунд", "Виклик" та "Спогади мерця".
За словами організаторів, у 2018 році свято проходитиме в іншому форматі. Причиною запровадження змін ймовірно є проведення конкурсу "Золота дзиґа".
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