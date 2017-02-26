Кравчук назвав найбільшу помилку Януковича

Найбільша помилка екс-президента України Віктора Януковича полягає в тому, що він зголосився і домагався того, щоб стати президентом.

Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив перший Президент України Леонід Кравчук.

Я думаю, якщо б він не став президентом, він багато зробив би для України корисного. Це людина, яку потрібно було щодня контролювати. А ставши президентом, він позбувся контролю і міг діяти так, як вважав за потрібне, а не як диктували закони і Конституція,

– пояснив Кравчук.

Перший президент, відповідаючи на запитання, чи не соромно йому через обрання двічі засудженого Януковича на пост президента, сказав, що соромно має бути українському народові, який приймав таке рішення.

Кравчук зізнався, що за часів Майдану давав поради Януковичу, як можна було вчинити ще на початку трагічних подій.

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Я особисто радив йому прийняти два кроки: якщо не хочеш широких кроків (широкі – це відставка уряду), то зроби хоча б вузькі – змістити силові структури, причетні до розгону Майдану... Це був би сигнал для українського народу, що влада почула... і починає діяти в інтересах народу, а не на користь влади. Віктор Федорович сказав, що він своїх не здає. Все,

– розповів Кравчук.