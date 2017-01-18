Кравчук пояснив, чому Україні не дають летальну зброю

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук заявив, що сама держава зробили замало кроків на шляху демократичних реформ, аби вимагати від Заходу серйозної військової допомоги у вигляді летальної зброї.

Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських телеканалів.

Якби ми зробили реформи, виробили б такі політичні лінії, які принесли б країні демократію, свободу, права, але ми хочемо піти в цивілізований світ, хочемо бути разом з Європою і просимо нам допомогти. Але поки не зробили нічого такого, а навпаки, загрузли в корупції,

– заявив Кравчук.

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За його словами без реальних успіхів у реформах Захід не буде активно підтримувати Україну.

Дайте нам, а ми будемо дивитися на вас – не сприймається Вони нас підтримують, бачать наші проблеми, бачать нашу біду від російської агресії, але вони говорять, що треба швидше і активніше проводити реформи",

– резюмував колишній президент.