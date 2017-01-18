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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Кравчук пояснив, чому Україні не дають летальну зброю

16:05, сьогодні 934 Читать новость на русском
Леонід Кравчук
Леонід Кравчук / zn.ua

Перший президент незалежної України Леонід Кравчук заявив, що сама держава зробили замало кроків на шляху демократичних реформ, аби вимагати від Заходу серйозної військової допомоги у вигляді летальної зброї.

Про це він сказав у інтерв’ю одному з українських телеканалів.

Якби ми зробили реформи, виробили б такі політичні лінії, які принесли б країні демократію, свободу, права, але ми хочемо піти в цивілізований світ, хочемо бути разом з Європою і просимо нам допомогти. Але поки не зробили нічого такого, а навпаки, загрузли в корупції,
– заявив Кравчук.

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За його словами без реальних успіхів у реформах Захід не буде активно підтримувати Україну.

Дайте нам, а ми будемо дивитися на вас – не сприймається Вони нас підтримують, бачать наші проблеми, бачать нашу біду від російської агресії, але вони говорять, що треба швидше і активніше проводити реформи",
– резюмував колишній президент.

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Леонід Кравчук Зброя США Реформи
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