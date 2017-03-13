Кравчук пояснив, чому Україні не можна відгородитись від окупованого Донбасу

Україна не може відгородитись від окупованого Донбасу як від "ракової пухлини", бо в цьому випадку втратить його назавжди.

Про це заявив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв’ю виданню "Обозреватель".

При цьому він визнав, що два роки тому він сам підтримував схожі ідеї.

"Тоді я посилався на Олеся Гончара, який у своїх щоденниках написав такі слова: "Якщо Україна хоче побудувати незалежну державу, вона повинна відрізати від себе ракову пухлину, яка називається Донбас". Це його слова", – пояснив Кравчук.

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На цю думку його наштовхували і спогади про те, як він був президентом і їздив з візитами на Донбас. Вже тоді місцеві говорили, що "Україну вигадали, мови такої немає, що Шевченка і Лесі Українки немає".

Щоб витримати це, мені потрібно було велике терпіння. І думаю, що частина цих людей потім встала під російські прапори,

– наголосив Кравчук.

Однак, перший президент наголосив, що якщо Україна відгородиться від окупованих територій стіною – це означає віддасть Донбас назавжди.

"Я зараз спостерігаю процес неминучого зміцнення нашої держави: через нашу політику, наші помилки, недоліки. Десь ми очищуємося, десь набираємо…Люди починають формулювати свої політичні формули і шукати нові напрямки в політиці, беручи на озброєння іншу філософію – зміцнення нашої внутрішньої сили. Тому я думаю, що з часом Донбас примкне до України. Точно так само і Крим", – переконаний Кравчук.