Кравцов і його команда відсторонилися від боротьби з корупцією в "Укрзалізниці"

Нова команда топ-менеджерів "Укрзалізниці" на чолі з в.о. голови правління Євгеном Кравцовим відсторонилася від боротьби з корупцією всередині компанії.

Про це стало відомо під час відповідей топ-менеджменту УЗ на запитання представників галузевих асоціацій в Федерації роботодавців України, повідомляє uaprom.info.

Як повідомив Олексій Голубов, президент Союзу хіміків України, для підприємств хімічної промисловості "в цьому році залізничні тарифи вже зросли вдвічі за рахунок корупційної складової".

За його словами, вантажні вагони "Укрзалізниці" віддають "наближеним фірмочкам" по 50 одиниць, наприклад, Rail Logistic, які "піднімають ціни як хочуть".

Мені директор "Рівнеазоту" сказав:"Дайте вагони, у мене на майданчику лежить 50 тисяч аміачної селітри! Це така бомба, що, якщо рвоне, то і Рівне не залишиться",

– розповів голова Союзу хіміків.

"Корупційна складова потужно сидить в "Укрзалізниці". Приберіть посередників! Близько 900 млн грн осідає в кишенях, а УЗ втрачає близько 400 млн грн. Ось якщо такі схеми прибрати, то може і не потрібно підвищувати тарифи", – зазначив Голубов.

За його словами, тільки в одному мелітопольському депо крадуть 7 – 8 тонн дизпалива в день.

"Хлопці, ну як можна витримати таку витрату дизпалива, якщо такий розмір крадіжки тільки по одному депо! Я вже не кажу про закупівлі матеріальних цінностей", – констатував він, додавши, що керівництву УЗ необхідно боротися з корупцією.

У відповідь Кравцов погодився з тим, що ціна вагона для хіміків виросла в два рази.

"Абсолютно вірно! Експедитори, беручи наш вагон за фіксованою ставкою, перепродують його вам за вищою ставкою", – сказав він, також визнавши, що "є величезна проблема з закупівлями, і треба з нею спільно боротися".

Те, що в депо крадуть – це правда. Я не буду приховувати, дійсно є проблеми. У нас дизель зникає від моменту його затоки в цистерну до моменту його згоряння в двигуні локомотива. Це величезна проблема, ми зараз шукаємо шляхи її вирішення,

– констатував глава УЗ.

У свою чергу Леонід Козаченко, народний депутат, президент Української аграрної конфедерації (УАК), зазначив, що абсолютно незрозуміло, як "Укрзалізниця" планує вирішувати проблеми корупції в перспективі.

"Як би не вийшло так, що сума від підвищення тарифів створить ще більшу основу для корупції. Може, завтра будуть "розтягувати" ще більше палива", – попередив він.

Як приклад корупції на УЗ президент УАК навів випадок з ремонтом локомотива в чесному депо.

Приватне депо хотіло взяти на ремонт локомотиви УЗ. Але нас попередили, що ми повинні обов'язково заплатити 2,5 млн грн за кожен. Якщо не заплатимо, то нам не дадуть їх відремонтувати. Ми це питання врегулювали, але нам все одно в результаті не дали цей локомотив, дали іншим, які погодилися заплатити,

– розповів Козаченко.

Валерій Новицький, член наглядової ради «Дніпровагонмашу», розкритикував "Укрзалізницю" за те, що жоден український виробник вагонів не бере участі в програмі оновлення рухомого складу компанії.

"З початку року жоден тендер не відбувся. Чому? Тому що в них беруть участь не тільки виробники, а й посередники. І вони не дають виробникам не те, щоб виграти, але просто провести тендер. Якщо ви не будете зацікавлені вирішувати ці питання, то нікому це не потрібно", – зауважив він.

У відповідь Олександр Бужор, член правління "Укрзалізниці", зазначив, що "тендер, на жаль, не відбувся з незалежних від нас причин".

Так працює законодавство, вони були заблоковані,

– констатував він.

У той же час Дмитро Олійник, голова ради Федерації роботодавців України, нагадав тенеджменту УЗ, що "приймали рішення відправити у Генпрокуратуру документи і звернення щодо компанії-посередника "Максмед Інтернейшнл" (яка постійно блокує тендери – ред.)".

"Що залежить від УЗ? Коли ви формуєте тендерні пропозиції, то ніяке українське законодавство не забороняє вказувати в тендерній документації наявність у постачальника тих чи інших технічних можливостей. Багато з реального сектору економіки навіть погодяться на сплату частини гарантійного внеску для того, щоб прокладки відміталися на цьому етапі. Будь ласка, шановні колеги з "Укрзалізниці", ми дуже добре розуміємо, як формуються тендерні умови", – наголосив глава ФРУ.