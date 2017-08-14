Країна-сусід зробила неочікувану заяву щодо вступу в НАТО

Молдова зберігатиме нейтралітет і не вступатиме до НАТО або будь-якого іншого військового блоку.

Про це заявив президент Молдови Ігор Додон, передає "Інтерфакс-Україна".

"Молдова не повинна брати участі у військових діях ні на заході, ні на сході. Ми не вступатимемо в НАТО або інші військові блоки", – зазначив Додон, коментуючи свій візит на військовий полігон Національної армії Молдови в Бульбоака.

Він наголосив, що Молдова – нейтральна країна, участь якої у військових діях або регіональних конфліктах виключена.

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Зауважимо, що президент Молдови Ігор Додон відомий своєю симпатією до Росії. Наприклад, під час президентської кампанії у 2016 році Додон, відповідаючи на питання про приналежність Криму, заявив, що він належить Російській Федерації.