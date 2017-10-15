Країну єднає гуманність: українці виходять на масштабний марш

У неділю, 15 жовтня, о 12 годині одразу у 17 містах України відбудеться Марш за права тварин.

Про це повідомляє зоозахисна ініціатива UAnimals.

Активісти пояснюють, що українці пройдуть головними вулицями своїх міст, аби підняти питання гуманного ставлення до тварин.

Вони зазначають, що хочуть звернутися до людей з проханням замислитися, з вимогою до влади – діяти, а не просто обіцяти і писати красиві слова.

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Чесно кажучи, коли ми в UAnimals вирішили провести марш за права тварин, я думав, що до участі долучиться максимум кілька міст. Втім виявилося, що дещо дійсно єднає Україну. Гуманність,

– зазначив ініціатор маршу Олександр Тодорчук.

Долучаться до маршу чимало українських зірок, серед яких Джамала, Яна Клочкова, Onuka, Katya Chilly, Dakh Daughters, Vivienne Mort, Panivalkova.

Я вважаю, що в сучасному світі не місце знущанням над тваринами! Не можу собі уявити, як когось може радувати біль і страждання. Як людям взагалі може прийти в голову вбивати бездомних собак і котів?! Це просто жах!

– сказала олімпійська чемпіонка Яна Клочкова.