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"Кредобанк" пропонує послугу безконтактних розрахунків KredoPay

Нова тема 11:55, сьогодні 12 Читать новость на русском

Із приходом весни "Кредобанк" підготував для клієнтів найновіші технологічні рішення для зручності та безпеки.

Мобільний гаманець KredoPay – це банківська картка у телефоні. Технологія дозволяє розраховуватися за послуги та товари в рази швидше.

"Відтепер "Кредобанк" пропонує своїм клієнтам найбільш інноваційні, зручні, безконтактні розрахунки через мобільний гаманець KredoPay. Це значить, що відтепер можна забути про свій природний гаманець та розрахуватися пристроєм, який завжди в кишені. Тобто через ваш смартфон", – розповів перший заступник голови правління ПАТ "Кредобанк" Даміан Раґан.

Все, що слід зробити – це скачати аплікацію KredoPay на свій андроїд і навіть без мережі Інтернет здійснювати розрахунки. До прикладу, з допомогою додатку ви завжди зможете купити улюблену каву.

"Ось є аплікація KredoPay. Ми її запускаємо. Вона виглядає ось так. Це ваш електронний гаманець, де ось є картка", – пояснив керівник прес-служби ПАТ "Кредобанк" Віктор Гальчинський.

Послугу KredoPay запровадили і у київському метрополітені. Відтепер не потрібно стояти у чергах біля кас. Один клік і віртуальний жетон придбаний.

Теги: Банки
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