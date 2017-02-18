Кремль хоче влаштувати переворот в Україні, – СБУ

З 18 до 22 лютого на київському Майдані Незалежності пройдуть майже два десятки масових заходів з нагоди третьої річниці перемоги Майдану та дня Героїв Небесної сотні – це будуть і марші, і вшанування загиблих, і фотовиставки, і віче.

За інформацією Служби безпеки України, частина акцій відбудеться під орудою Кремля та готують їх російські провокатори, а безневинних учасників заходів можуть використати для дестабілізації ситуації, пише "Радіо Свобода".

"У підготовці 8 із 18 запланованих заходів спецслужби фіксують ознаки можливого використання насильницьких сценаріїв, при цьому з цих восьми три заходи координуються з території Росії", – розповів начальник апарату голови СБУ Олександр Ткачука.

Крім того, він продемонстрував результати аналізу соціальних мереж, де вітають вихід на "третій майдан", причім деякі активісти закликають приносити із собою зброю, зокрема Микола Дульський.

Також видання з посиланням на російські ЗМІ додає, що нібито заплановане скидання президента Петра Порошенка має відбутися 20 лютого.