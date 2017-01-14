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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Кремль хоче звільнити екс-беркутівців в рамках мінського процесу – ЗМІ

22:13, сьогодні 94 Читать новость на русском
В`язниця
В`язниця / prozak

Росія через ватажків терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" домагається звільнення в рамках мінського процесу колишніх бійців спецпідрозділу Беркут, підозрюваних у злочинах проти активістів Майдану.

Окрім того, в списках на обмін полоненими присутні фігуранти справи про трагічні події 2 травня 2014 року в Одесі, повідомляє DT.UA.

За даними видання, ці обставини в Україні до останнього моменту замовчувалися, не виходячи за межі кулуарів Мінських переговорів.

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Теги: Україна Беркут
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