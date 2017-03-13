Кремль підозрюють у провокації на кордоні з Польщею

На кордоні з Польщею намагались влаштувати антиукраїнський мітинг. Чиновники та поліцейські з'ясували, що акція була проплачена. Підозри падають на Росію.

На кордоні із Польщею невідомі планували начебто мирний протест. Втім, по дорозі їх затримали поліцейські. У демонстрантів вилучили плакати провокативного змісту. Керівником групи виявився львів'янин, який раніше мав судимість.

У поліції впевнені, що в історії з вандалізмом та проплаченим мітингом – один і той же організатор. Чиновники та правоохоронці підозрюють Кремль у замовленні 2 злочинів.

Польські медіа також не виключають причетність третьої сторони.

З'являються у нас питання: чи за тими актами вандалізму стоять українці, чи, так звана, третя сила. Для людей, які приязно налаштовані до України, є очевидним, що ніхто при здоровому глузді не опустився б до таких речей, які погіршують польсько-українські стосунки. Але для частини польського середовища, особливо прикордонного, не до кінця то є зрозумілим, хто за цим стоїть,

– повідомило "Польське радіо".

Читайте також: Клімкін відреагував на вандалізм з польськими пам’ятками на Львівщині

Нагадаємо, що з початку року це вже третій інцидент на Львівщині, спрямований на погіршення українсько-польських стосунків. Спершу вандали підірвали пам`ятник загиблим полякам у селі Гута Пеняцька Бродівського району, згодом – понівечили два польських меморіали.