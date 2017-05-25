Кремль ТБ вразив черговим "фактом" про Україну

Російські пропагандистські ресурси навіть не припиняють повідомляти нісенітниці про Україну – цього разу там йшлося, що українці настільки зубожіли, що навіть у маршрутках розраховуються сіллю.

А зробила таку резонансну заяву Катерина Уманець під час дискусії з відомим політологом Вадимом Карасьовим.

Зауважимо, що на ефір вона одягнула вишиванку та розповідала, як любить свою країну, хоча насправді є керівником нещодавно зареєстрованої організації "Військово-історичний клуб "Безсмертний полк", пише "РІА Мелітополь".

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Наразі Уманець живе в Москві, хоча під час ефіру запевняла, що приїхала з Мелітополя і нарікала на українських прикордонників, які їй нібито "розвалили всю валізу", а у вільний час ходить на передачі як українка.

До слова, факт про можливість розплатитися сіллю у маршрутках справді існує, щоправда його створили як жарт в соцмережах – рекомендації, що можна зробити, якщо раптом опинився в маршрутці без грошей.

Загалом у передачі йшлося про події в Україні та про радикалізм, через який тут, нібито, неможливо жити.

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Нагадаємо, нещодавно Росія виключила зі списку заборонених для імпорту українську сіль.