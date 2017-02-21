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Кремль відреагував на блокування Україною заяви щодо Чуркіна

13:42, сьогодні 1741 Читать новость на русском
Володимир Путін і його посіпаки: Дмитро Пєсков і Сергій Лавров
Володимир Путін і його посіпаки: Дмитро Пєсков і Сергій Лавров / Соцмережі

Представники Кремля засудили дії України, коли вона нібито заблокувала ухвалення заяви Голови Ради Безпеки ООН, що була присвячена померлому колишньому постпреду Росіїї в ООН Віталію Чуркіну.

Так, речник президента Росії Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами зазначив, що втрата Чуркіна має набагато більшу вагу, аніж такий крок з боку України, передає "РИА Новости".

Це справді велика втрата. На фоні цієї втрати поведінка наших українських колег – Бог їм суддя, тут, напевно, нічого сказати. І не настільки це важливо на фоні тієї втрати, якої зазнала російська дипломатія,
– наголосив він.

Крім того, очільник російського МЗС Сергій Лавров зауважив, що постпред України сам навряд чи зважився б піти на такий крок, відтак отримав вказівку заблокувати заяву.

Це, звичайно, не по-християнськи. Це взагалі за межею добра та зла. Але нинішня українська влада нас привчила до того, що саме так дехто в їхній країні ставиться до росіян, в тому числі і тих, хто не бажає танцювати під їхню дудку,
– заявив "дипломат".

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Нагадаємо, увечері 20 лютого у США помер постійний представник Кремля в ООН Віталій Чуркін.

У зв'язку з цим президент Роcії Володимир Путін заявив, що Чуркін був талановитим дипломатом і професіоналом.

За інформацією американських ЗМІ, дипломат пішов із життя через проблеми з серцем, натомість російські медіа стверджують, що його до інфаркту довели американські журналісти.

До слова, в МЗС Росії зробили заяву, Україна заблокувала ухвалення заяви Голови Ради Безпеки ООН щодо Чуркіна.

Теги: Володимир Путін Україна Політика Новини Росії Україна-Росія Віталій Чуркін ООН Сергій Лавров
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