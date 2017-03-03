Кремль вперше за три роки відмовився від помпезного святкування анексії Криму

Вперше після анексії Росією Криму Кремль вирішив не проводити грандіозного святкування, як це робив три роки поспіль.

Про це пише видання "Дождь" з посиланням одразу на кілька власних джерел.

За словами джерел із Кремля, "свита" Путіна цьогоріч вирішила відмовитися від сформованого з 2014 року формату святкування дня анексії Криму.

Кремлівський чиновник визнав, що у попередні роки на ці мітинги зганяли, а у московські мерії бідкаються, що доводилось перекривати центр.

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Довідка: 18 березня 2014 року Росія визнає офіційним днем анексії Криму, саме в цей день було підписано договір про "приєднання" українського півострова до складу РФ. В цей же день на Красній площі відбувся мітинг-концерт, в якому брав участь і сам Путін.