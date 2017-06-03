Кремль заборонив бойовику Ходаковському в'їзд до Росії

Командир терористичного батальйону "Восток" Олександр Ходаковський заявив, що йому заборонено в'їзд на територію Росії.

Про це стверджує сам бойовик на своєму каналі у Youtube.

Чому йому не можна поїхати у Росію до сім'ї – терорист не розуміє.

"У мене вже є два папірці, які забороняють в'їзд в Росію. Я не можу зрозуміти, чому я, наприклад, не можу побачити своїх дітей", – говорить бойовик Ходаковський.

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Нагадаємо, нещодавно командир терористичного батальйону "Восток" Олександр Ходаковський зізнався, що Росія керує всіма військовими ресурсами "ЛДНР".