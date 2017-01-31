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Кремлівські ЗМІ вже знайшли винних у провалі Росії на Євробаченні-2017

18:41, сьогодні 1360 Читать новость на русском
Росіянам не сподобалися результати жеребкування
Росіянам не сподобалися результати жеребкування / Getty Images

Через невдале жеребкування та низку інших факторів Євробачення-2017 стане для Росії чи не найскладнішим за всю історію участі країни у конкурсі.

Про це пише один із прокремлівських ресурсів.

Євробачення, Росія

Однією із основних перешкод на шляху до фіналу російські журналісти називають те, що Росія вперше в історії візьме участь у другому, а не першому півфіналі. А тут її може підтримати лише "союзниця" Білорусь.

Щодо решти країн, то кількість противників Росії щороку зростає, щоправда подеколи Литва, Естонія, Швейцарія, Данія, Норвегія можуть подарувати Кремлю мінімальний бал.

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Створює складність Росії і те, що вона виступатиме у першій частині півфіналу, яка своєю чергою, на думку експертів, є найбільш невдалою.

"Вважається, що найбільші шанси вийти зі свого півфіналу у артистів, які виступають ближче до кінця, так як перед голосуванням глядачі запам'ятовують саме їх, а не тих, хто співав на старті шоу", – зауважує видання.

Крім того, журналісти наголошують, що минулого року нашу північну сусідку представляв сильний виконавець з потужною піснею.

"Будь композиція або виконавець слабкішими – нас просто б "задавили" голосуванням за геополітичною ознакою", – підкреслюють кремлівські пропагандисти.

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Цього ж року Росію на Євробаченні можуть представляти, зокрема, Олександр Панайотов, більш відома Нюша або 21-річна Дар’я Антонюк, що стала переможницею російського "Голосу". Щодо останньої, то це найризикованіший варіант.

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Теги: Україна-Росія ЗМІ Новини Росії Російська пропаганда Євробачення Євробачення-2017 Музика
Джерело: 24 Канал
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