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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Кремлівським ЗМІ наказали змінити думку про Трампа

20:16, сьогодні 207 Читать новость на русском
Пропаганда в Росії
Пропаганда в Росії / Фото з відкритих джерел

Керівництво Росії наказало державним ЗМІ скоротити позитивне висвітлення діяльності президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє видання Bloomberg та журналіст Костянтин Еггерт з Deutsche Welle.

Bloomberg пояснює це тим, що російська влада почала боятися гіршого ставлення від адміністрації Трампа, аніж раніше очікувалося.

Видання зазначає, що в Кремлі аргументують таке рішення тим, що російське населення втратило інтерес до переходу влади в США.

При цьому Еггерт зазначив, що його знайома із телеканалу "Росія" переповіла йому, що її редакція вже отримала вказівку припинити позитивно говорити про Трампа.

За словами Еггерта, незабаром провідні російські ЗМІ зведуть висвітлення подій у США до мінімуму.

Прокремлівські учасники політичних ток-шоу почнуть говорити, що завжди були впевнені – ніяких особливих змін з приходом Дональда Трампа в Білий дім не відбудеться (хоча ще тиждень тому вони говорили зворотне). А ведучі "ток-шоу" раптово "втратять інтерес до американської тематики,
– зазначив він.

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Теги: Російська пропаганда Новини Росії США Дональд Трамп
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