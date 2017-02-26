Крим – це Україна: з'явилися фото з Маршу солідарності з кримськотатарським народом

У Києві відбувається Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Криму.

Марш присвячений Дню спротиву Криму російській окупації, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Активісти таким чином висловлюють свій протест російським окупантам та переслідуванню активістів на півострові. За три роки окупації Криму там загинуло 12 людей. Зникнення ще 17 активістів повязують з політичними мотивами.

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26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України, яким протистояли прибічники входження півострова до складу Росії.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали переслідувати кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу.

Всі фото: 24 Канал

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