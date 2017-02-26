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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Крим – це Україна: з'явилися фото з Маршу солідарності з кримськотатарським народом

14:55, сьогодні 558 Читать новость на русском

У Києві відбувається Марш солідарності з кримськотатарським народом, українцями і представниками інших національностей, що проживають у тимчасово окупованому Криму.

Марш присвячений Дню спротиву Криму російській окупації, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

Активісти таким чином висловлюють свій протест російським окупантам та переслідуванню активістів на півострові. За три роки окупації Криму там загинуло 12 людей. Зникнення ще 17 активістів повязують з політичними мотивами.

Читайте також: Чубаров розповів, як кримчанам чинити опір в умовах окупації

26 лютого 2014 року біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим відбувся багатотисячний мітинг кримськотатарських активістів на підтримку територіальної цілісності України, яким протистояли прибічники входження півострова до складу Росії.

Після анексії Криму російські правоохоронці почали переслідувати кримськотатарських активістів, які 26 лютого 2014 року брали участь у мітингу.

Всі фото: 24 Канал

Читайте також: Як Росія анексувала Крим: документальний фільм про втрату півострова

Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму протести Київ Фотоновини
Джерело: 24 Канал
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