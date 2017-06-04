Крим "безлюдний": за провалом курортного сезону можна стежити онлайн

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По всьому узбережжю анексованого Криму встановили вебкамери. Тож тепер кожен бажаючий може стежити за четвертим туристичним несезоном в окупантів.
За онлайн-трансляцією з найвідоміших кримських пляжів можна стежити на ресурсі Webcam.ikrim.net.
Зокрема, у переліку курортних міст є Ялта, Севастополь, Алушта, Судак, Новий світ, Феодосія, Балаклава та інші.
На популярному пляжі у Севастополі можна побачити хіба що кількох відпочиваючих.
У "Лазурному еліті" Алушти хіба що чайки гуляють узбережжям.
Схожа ситуація і у селі Ленінського району Кам'янське. Станом на 4 червня, 13:30 на пляжах очікувано порожньо.
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А на лівадійському пляжі "Дельфін" у суботу, 3 червня, навіть і якщо прийшли якісь відпочивальники, то їх повиганяли. Про це пишуть самі відпочивальники у соцмережах.
Приїхав екскаватор, вийшов хлопець і сказав людям покинути пляж, бо будуть рівняти гальку. Тож нема чого дивуватись, що сезон провальний.