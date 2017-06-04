Крим "безлюдний": за провалом курортного сезону можна стежити онлайн

По всьому узбережжю анексованого Криму встановили вебкамери. Тож тепер кожен бажаючий може стежити за четвертим туристичним несезоном в окупантів.

За онлайн-трансляцією з найвідоміших кримських пляжів можна стежити на ресурсі Webcam.ikrim.net.

Зокрема, у переліку курортних міст є Ялта, Севастополь, Алушта, Судак, Новий світ, Феодосія, Балаклава та інші.

На популярному пляжі у Севастополі можна побачити хіба що кількох відпочиваючих.

У "Лазурному еліті" Алушти хіба що чайки гуляють узбережжям.

Схожа ситуація і у селі Ленінського району Кам'янське. Станом на 4 червня, 13:30 на пляжах очікувано порожньо.

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Суббота,июнь,несезон

Межводное

Все на процедурах

Тут вебки,с помощью которых мы 4й несезон врем...https://t.co/FrkuQh7X2G pic.twitter.com/YhVq5Vz3u3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 червня 2017 р.

А на лівадійському пляжі "Дельфін" у суботу, 3 червня, навіть і якщо прийшли якісь відпочивальники, то їх повиганяли. Про це пишуть самі відпочивальники у соцмережах.

Приїхав екскаватор, вийшов хлопець і сказав людям покинути пляж, бо будуть рівняти гальку. Тож нема чого дивуватись, що сезон провальний.