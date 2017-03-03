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Крим може стати розмінною монетою в переговорах щодо вирішення проблеми Донбасу, – експерт

07:01, сьогодні 909 Читать новость на русском
Путін говоритиме з Трампом про Крим окремо?
Путін говоритиме з Трампом про Крим окремо? / 24 канал

Питання Криму може стати розмінною картою в питанні врегулювання ситуації на Донбасі. Щоправда, такий сценарій вигідний Заходу і Росії, але не Україні.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Сергій Постоловський.

В питанні Криму за словами експерта, важливим є візит міністрів закордонних справ Великобританії і Польщі в Україну, що відбувся 1 березня. Не виключено, зазначає він, що приїхали міністри з пропозицією певного сценарію врегулювання конфлікту на Донбасі. І цей сценарій, вважає експерт, може бути вигідним, в першу чергу, Заходу і Росії. Однак невідомо, чи це буде вигідно Україні, адже швидше за все мова йде про введення тимчасової міжнародної адміністрації на Донбасі. Щоб ввести таку адміністрацію, говорить Постоловський, Росія повинна гарантувати зачистку бандформувань в ОРДЛО. Україна також має гарантувати безпеку і повне сприяння цій адміністрації.

І тут виникає кримський ризик. Якщо в 2017 році відбудеться реалізація сценарію по врегулюванню конфлікту на Донбасі, то Крим може стати розмінною картою. Росія може сказати, що вона виконала Мінські угоди, а про Крим давайте говорити окремо. Думаю, що Путін про Крим говоритиме з Трампом. І півострів можуть поміняти на новий договір про ядерне роззброєння чи скорочення стратегічної зброї або позицій НАТО в Європі, знищення ракет в Східній Європі,
– підкреслив Постоловський.

На думку експерта, навряд чи Крим повернеться під юрисдикцію України найближчим часом. Як вважає Сергій Постоловський, для Путіна Крим – це і символ, але найбільш важливе значення півострів має в якості стратегічної військової бази на Чорному морі. Про туризм, інвестиції, права людей мова не йде. Тому буде важко забрати його назад.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ підтримала звернення Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил в Криму. 16 березня 2014 року відбувся фейковий "референдум про статус Криму".

Більш детально про можливості повернення Криму читайте в матеріалі: Три роки анексії: коли і як можна повернути Крим

Теги: Україна Війна на Донбасі Політика Дональд Трамп Володимир Путін Анексія Криму Україна-Росія
Джерело: 24 канал
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