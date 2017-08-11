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Крим може зануритися в темряву: не працює більшість генераторів

23:27, 10 серпня 253 Читать новость на русском
Крим може опинитися без світла через несправність дизель-генераторів
Крим може опинитися без світла через несправність дизель-генераторів / Фото з вільних мереж

Велика частина дизель-генераторів в анексованому Криму виявився в неробочому стані. У зв'язку з тим "прем'єр" окупованого півострова Володимир Сєров доручив провести службове розслідування

Про це повідомляє видання "Крим.Реалії" із посиланням на прес-службу окупаційного "уряду" Криму.

"У тому, що з 284 дизель-генераторів у нас працює тільки 75, винні не погодні умови, а люди, що займають певні посади. Прошу провести службове розслідування, доповісти про причини і конкретних осіб, винних у тому, що під час аномальної спеки, при наявності власних можливостей, ми не забезпечили потребу в необхідній кількості електроенергії", – сказав Сєров.

Читайте також: Тримайтесь там: в Росії почнуть вимикати електрику через анексований Крим

В четвер вранці, 10 серпня, міністр енергетики Росії Олександр Новак розпорядився перевірити всі наявні в Криму генератори. На нараді в Ялті Новак зазначив, що обсяг енергоспоживання в Криму і в регіоні сусідньої Росії – Кубані – 7 серпня "перевищив історичний максимум навантажень і склав 1249 МВт".

Зазначається, що за кілька днів у Євпаторії відбулося 14 аварійних відключень світла. Вночі 6 серпня виявилися знеструмленими населені пункти в районі Судака і Старого Криму, а наступного дня електрику відключили в Гурзуфі і Курортному, а також в Севастополі і Сімферополі.

Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Електроенергія Енергетика
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