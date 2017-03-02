Крим повернеться лише у випадку глобальної кризи в Росії, – політолог

Єдиний варіант шансу на повернення Криму виникне при умові дуже чогось серйозного, кризового в Росії. Глибока внутрішня криза в РФ, коли влада буде недієздатною або будуть максимально ослаблені державні інститути, а країна буде якщо не в ситуації розпаду, то на його межі, може дати такий шанс Україні.

Таку думку сайту "24" висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

За словами експерта, часто можна почути, що при умові проведення в Україні успішних реформ, Крим і Донбас самі повернуться. Однак, на переконання Фесенка, якщо російський режим буде контролювати всі ці території, то не дозволить цьому статися. Навіть, якщо жителі цих регіонів захочуть.

Візьміть Абхазію, яка знаходиться поруч з цілком успішною Аджарією. Контраст дуже помітний. Хіба абхази хочуть повернутися в Грузію? Тому сама по собі зміна економічної ситуації не гарантує повернення,

– зауважив політолог.

Володимир Фесенко також зазначив, що в Криму по-різному ставляться до анексії півострова. Багато хто радіє тому, що "пішли" з України без крові. Водночас, дуже драматична ситуація склалась у кримських татар і українських активістів.

Треба бути реалістами. Коли Крим був у складі України, це був регіон з проросійськими настроями. Зараз у багатьох там є лояльне ставлення до російської влади. Це навіть більш безпечно. Багато жителів мають неоднозначну позицію: сталося те, що сталося. Зараз не можемо спиратися на об'єктивні дані. Але навіть якщо людина розчарувалася в анексії, вона побоїться про це сказати,

– наголосив експерт.

Нагадаємо, 1 березня 2014 року Рада Федерації РФ підтримала звернення Путіна про дозвіл на застосування Збройних сил в Криму. 16 березня 2014 року відбувся "референдум про статус Криму", на якому за офіційними даними 96,77 % жителів АРК та міста Севастополь проголосували за возз'єднання відповідних територій з Російською Федерацією.

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