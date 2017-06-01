Кримчанка хвалиться, як отримала український біометричний і через Росію їздитиме в ЄС

Мешканка Феодосії Поліна Дубініна розповіла, як без проблем отримала український біометричний паспорт і планує з ним через Росію їздити в Європу без віз.

Детальну схему кримчанка, яка перебуває в базі "Миротворця" описала у своєму блозі в "Живому журналі" під ніком Politichanka.

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31 травня вона написала про те, що їде "на Україну" за біометричним закордонним паспортом.

Каже, що в базі сайту "Миротворець" і є її дані, проте фото не її, а зовсім іншої людини.

Кримчанка похвалилась, що український біометричний їй таки вдалось отримати без проблем, хоч і з великими чергами, а "на Україні все погано".

Розчарували ті материкові росіяни, які заздрять. Кримчани не мають можливості на відміну від вас нормально отримувати Шенген; безвізовий режим - це лише мала компенсація від України за ті незручності, які відчувають жителі Криму. До того ж, кримчани 23 роки страждали від українізації. Україна повинна це компенсувати,

– написала кримчанка.

У наступних своїх дописах Дубініна розповідає, як планує з окупованого Криму через Росію їздити в ЄС.

Жінка каже, що запросто виїжджатиме не через Україну чи Москву, а через російський Краснодар, з якого летітиме в Стамбул, а зі Стамбулу вже в країни Європи.

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Нагадаємо, з 11 червня українці, які є власниками біометричних закордонних паспортів, зможуть їздити в країни ЄС та Шенгену без віз.