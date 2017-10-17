Кримінальні розбірки конкурентів: у Івано-Франківську у дворі було підірвано невідомий пристрій

Уночі проти 17 жовтня у Івано-Франківську на одному з господарств на вулиці Січинського, що в мікрорайоні Опришівці, пролунав вибух.

Як повідомляє місцеве видання "Галка", здетонував наразі не встановлений пристрій.

У підсумку вибухова хвиля та осколки пошкодили мікроавтобус та ворота гаражу.

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Вибухова хвиля пошкодила мікроавтобус припаркований у дворі

На відео, знятому камерами спостереження, можна побачити силуети невідомих осіб поблизу воріт, а на місці події правоохоронці виявили чеку від гранати.

Зауважимо, що в результаті інциденту ніхто не постраждав, щоправда у момент вибуху в будинку перебували господарі та двоє дітей.

За словами власниці будинку Ольги Підгірняк, це розбірки конкурентів з її чоловіком, який працює на ринку міжнародних перевезень.

Водночас вона додала, що подібний тиск на її чоловіка траплявся і навесні – тоді невідомі пошкодили та підпалили їхню машину.



Машина підприємця, яку пошкодили та підпалили навесні

Як переконує жінка, тоді поліція слідів умисного пошкодження майна не виявила, натомість експертиза ДСНС підтвердила протилежне.

"Боюся за дітей. Навесні було враження, що справу “замнули”, змінили слідчого, і тепер таке. В поліції відомо, хто може бути до цього причетний – наш колишній друг родини", – зазначила Підгірняк.

Вибух у Івано-Франківську: відео з камер спотереження