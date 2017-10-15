Кримінальний авторитет Тюрін зробив першу публічну заяву щодо вбивства Вороненкова

Головний підозрюваний у вбивстві екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова Володимир Тюрін переконує, що він є непричетним до цього злочину.

Відповідну нібито його заяву опублікував один із пропагандистських телеканалів.

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Не можу сказати, що для мене є байдужим на розмови, які останнім часом ведуться в російських і українських ЗМІ про мене та мою сім'ю. Я шкодую, що моє ім'я використовується в різного роду інсинуаціях з боку окремих українських політиків для досягнення власних політичних цілей. Я не причетний до того, в чому мене публічно звинувачує генпрокурор України Юрій Луценко. У зв'язку з цим переконливо прошу не вплутувати в свої брудні інтриги мене та моїх близьких, а також дати їм спокій, тим більше що в Україні вистачає проблем, які потребують нагального вирішення,

– наголосив колишній чоловік Марії Максакової.



Перша публічна реакція Тюріна на обвинувачення у вбивстві Вороненкова

Нагадаємо, 9 жовтня генпрокурор Юрій Луценко назвав мотиви, через які вбили екс-депутата російської Держдуми Дениса Вороненкова. Одним із них є те, що Вороненков мав цінні покази для українських, а в перспективі і для міжнародних судів, зокрема вони стосувались участі Росії у війні на Донбасі.



За даними слідства, вбивство замовив російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, колишній цивільний чоловік Марії Максакової.