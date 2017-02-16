Кримнаш: про причини різкої заяви Вашингтона і перспективи повернення півострова Україні

Заява Білого дому, який вимагає повернення Криму Україні, стала першим сюрпризом від непередбачуваного Дональда Трампа Путіну. В Кремлі не приховували своєї радості від перемоги Трампа. Але не встигла пройти ця ейфорія, як президент США увіткнув у спину Москви перший ніж. Чому адміністрація США виступила з такою заявою і які її наслідки – розбиралися журналісти сайту "24".

Кінець медового місяця?

На щоденній прес-конференції 14 лютого речник Білого дому Шон Спайсер послав "валентинку" Росії. Він заявив, що президент США Дональд Трамп очікує від Росії повернення Криму Києву і скорочення масштабів насильства на сході України.

Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти, що він очікує, що російський уряд здійснить деескалацію насильства в Україні та поверне Крим,

– сказав Спайсер.

Заява, як мінімум, стала неочікуваною для Кремля, де після перемоги Трампа радісно потирали руки. Адже Москва не дуже й приховувала, що доклалася до того, що він обійшов Гіларі Клінтон, яка відверто демонструвала своє негативне ставлення до керівництва Росії. Москва фактично дала всім зрозуміти, що вирішення "українського питання" на її користь практично у неї в кишені. А зняття економічних санкцій відбудеться ледь чи не сьогодні-завтра.



Білий дім хоче повернення Криму і припинення Росією військових дій на Донбасі

Тривожним у прямому і переносному сенсі дзвінком для Москви стала телефонна розмова Трампа і Путіна 28 січня, під час якої тему санкцій не обговорювали. До речі, саме з цим експерти і пов’язують ескалацію військових дій на Донбасі, ініційовану Кремлем. Путін у звичній манері, щоб досягти мети, починає застосовувати силу. Але це викликало в Білому домі іншу реакцію. Під час розмови по телефону з Петром Порошенком Дональд Трамп пообіцяв докласти зусиль для встановлення миру вздовж усього україно-російського кордону.

Заява про повернення Криму стала для Кремля справжнім холодним душем, від несподіванки там не знали – як на це реагувати. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що президент РФ буде "послідовно доносити" позицію Москви щодо окупованого Криму. Однак зазначив, що Росія не буде обговорювати з США питання повернення Криму Україні.

Ця тема не буде обговорюватися, бо вона не може обговорюватися. Росія не обговорює питання, пов'язані зі своєю територією, із зарубіжними партнерами,

– ображено сказав Пєсков.

Більш категоричними були в МЗС Росії де заявили, що не повернуть Крим. Були й ті, хто сказав, що Трамп мало не зрадив і Росію, і, чомусь, своїх американських виборців.

В свою чергу міністр закордонних справ України Павло Клімкін зазначив, що Україна вдячна США за підтримку і готова до практичної взаємовигідної співпраці. Заява Білого дому про те, що Росія повинна повернути Україні Крим, за його словами, була очікуваною.

Відведення підозр від Трампа і дистанціювання від Росії

Звичайно, заява Білого дому не може не радувати українців. Побоювання, що Україна може стати розмінною монетою між Трампом і Путіним, були досить сильні. Однак, як вважають спостерігачі, не треба плекати ілюзій, зокрема щодо того, що США нададуть Україні летальну зброю або почнуть тиснути на Росію. Як зауважує голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, така жорстка заява по Криму з'явилася на тлі і внаслідок скандалу з уже екс-радником Трампа з питань національної безпеки Майклом Флінном, якого звинуватили у зв’язках з російськими спецслужбами, які він заперечував під час призначення.

Американська розвідка, говорить політолог, показала, що її треба поважати. Інакше можуть виникнути неприємності. На його думку, американське розвідтовариство зараз певною мірою формує "зовнішньополітичне меню".

Ця заява пролунала на тлі нових звинувачень на адресу адміністрації Трампа в тому, що у деяких з її людей є особливі зв'язки з російськими спецслужбами, і це може робити США уразливими. Американська розвідка, і в цьому наше щастя, ображена на команду Трампа, яка нешанобливо поставилася до розвідувального співтовариства США, і це була їхня помилка,

– зазначає Фесенко.

Українська тема, вважає він, стала в нагоді.

"Заява Білого дому по Криму – спроба адміністрації Трампа трохи "з'їхати" з теми Флінна, показати, що вона налаштована критично до Росії через підтримку України. Ми в даному випадку – інструмент реагування на внутрішньополітичні проблеми Трампа", – вважає політолог.



Звинувачення екс-радника Трампа у зв’язках з РФ змусили президента США зробити різкі заяви щодо Росії

Політичний експерт Олександр Леонов також пов'язує вимогу США повернути Крим Україні зі скандалом навколо Флінна. За його словами, Дональду Трампу зараз важливо дистанціюватися від Росії, щоб не було навіть мінімальних підозр про те, що в нього є якась зацікавленість щодо зближення з Кремлем. Вікно можливостей для Москви, за його словами, швидко закривається.

Причиною відставки Флінна стало те, що журналісти, з якими Трамп увійшов у жорсткий конфлікт, стали активно розкручувати тему зв'язків Білого дому з Кремлем. Трампу доведеться приймати рішення, виходячи з того, що будь-який його крок співпраці з Росією буде дуже прискіпливо і уважно розглядатися журналістами. Фактично мова йде про зраду національних інтересів,

– зауважив Леонов.

Як зауважує політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач, заява Білого дому була зроблена в контексті виправдальної прес-конференції з відставки Флінна. Цей аргумент по Криму, зазначає він, було використано для фактичного захисту позиції президента Трампа з метою відвести підозру від президента США в тому, що Флінн робив усе з його відома.

З іншого боку, хід думок американської адміністрації не може не подобатися. Це означає, що у США створилася певна суспільна атмосфера несприйняття загравань Трампа із Росією Путіна. І будь-який зв'язок з російськими розвідувальними органами чи таємні розмови з послом – все це не вітатиметься медіа, громадською думкою, Конгресом і взагалі американським істеблішментом,

– переконаний Горбач.

Шанс для України і пастка для Росії

Як зазначає Володимир Фесенко, спокушатися і одягати рожеві окуляри – мовляв, спроба медового місяця між Трампом і Путіним закінчилася повним провалом, не варто. Ситуація буде розвивати дуже суперечливо. На думку політолога, Трамп щиро хоче примиритися з Путіним. Він, за його словами, поводить він себе як хлопчик, якому подобається дівчинка, тому він смикає її за кіски. Але Україні скористатися шансом потрібно.

Трамп, говорить експерт, проголошує велич Америки, а тут росіяни поводяться з американцями нахабно і нешанобливо. Зокрема, зафіксовані провокаційні обльоти російськими літаками американських кораблів. Це змушує Трампа демонструвати жорсткість по відношенню до Росії. І тут, вважає Фесенко, для нас з'явився шанс у тому, що жорстке і критичне ставлення до Росії Трамп повинен демонструвати на прикладі України.

Публічна позиція Білого дому по Криму, яка змусила нервувати Росію, чітко показала підтримку України. До цього сигналів на користь України було небагато, і вони були невиразними. Але спроби навести мости з Путіним триватимуть. Просто це робитимуть не так швидко і явно, дуже обережно. Щоб це не виглядало, як поступки Путіну,

– зазначає він.

При цьому експерт підкреслює: для України добре, що ніяких від США подарунків Путіну не буде. Якщо і будуть домовленості, то в їх рамках Росія повинна щось істотне зробити, щоб це було помітно американським ЗМІ, елітам і виборцям.

Співпраця Вашингтона і Москви буде, переконаний і Володимир Горбач. Однак поки що і російська сторона, і американська розглядають можливість укладення якогось союзу для спільної протидії ісламському тероризму на Близькому Сході. Наразі, на його думку, вони не позбулися таких ілюзій щодо спільної боротьби. Повної конфронтації поки що не було.

Головне питання – чи поверне Росія Крим? Експерти скептично відносять до цього. Росія навряд чи стане робити якісь серйозні кроки, але Кремль буде зараз виробляти якусь нову тактику. Як вважає Фесенко, в Москві немає чіткої відповіді – що вони можуть запропонувати в обмін Трампу, щоб і підіграти йому, але в той же час, щоб це не суперечило російським інтересам. Швидше за все, можна очікувати затягування Москвою переговорного процесу.



Санкції і дешеві енергоресурси рано чи пізно змусять Росію піти на поступки

Володимир Горбач вважає, що Крим повернуть Україні тільки тоді, коли зруйнується сама структура РФ, її нинішньої влади.

Поки що ми не знаємо реальної сили Трампа, він її нікому ще не показав, він тільки про неї розказує, це поки що голослів'я. Так само до них ставиться і Росія,

– вважає він.

А на думку Олександра Леонова, поспішаючи з анексією Криму, Росія загнала себе в пастку. Він зазначає, що в Росії перебувають на межі істерики через відкладення скасування санкцій. В РФ змушені визнати, що вони діють. Крім того, ситуація може ще погіршитися. Як зауважує політолог, якщо до цього прив’язати анонсовані Дональдом Трампом розмороження проектів про видобуток нафти і газу, то президент США бере курс на те, щоб о спонукати ринок до падіння цін на енергоресурси.

Трамп неодноразово заявляв, що буде на цьому ринку конкурувати з іншими експортерами енергосировини в Європі. І він не просто буде грати на пониження ціни, а витискатиме конкурентів з Європи, в першу чергу, Росію. Це вдарить по РФ двічі,

– зазначив політолог.

Тому, на переконання Олександра Леонова, все це спонукатиме Кремль рано чи пізно піти на поступки. Спочатку на Донбасі, потім, можливо, і в Криму. Хоча є цілий комплекс проблем, які будуть Москву утримувати від такого кроку до останнього. Але, наголошує експерт, і Гонконг повернули Китаю, і Берлінська стіна впала, чого за кілька років до того ніхто уявити собі не міг.

Важливо, щоб в цій ситуації в Україні не почали розслаблятися. Повернення Криму, встановлення миру на Донбасі, в першу чергу, залежить від самих українців. Якщо влада і суспільство разом працюватимуть на результат, а не займатимуть популізмом, то зрештою це сприятиме економічному зросту. Це може призвести до того, що жителі півострова виявлять бажання знову стати частиною великої держави.

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