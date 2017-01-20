Кримські історики розвінчують найпоширеніші міфи про "російський півострів"

Кримчанин Сергій Громенко у книзі "Наш Крим" разом з колегами істориками спростував найпоширеніші російські міфи про півострів.

Міф перший: значення дня АРК. 20 січня 1991 року, коли Криму повернули автономію, російська пропаганда тлумачить по-своєму. Насправді ж, каже Громенко, кримчани просто хотіли автономії.

Згадують науковці і про спроби ОУНівського руху в 1940 роках разом з кримськими татарами побудувати спільну державу з автономним Кримом.

Ще один міф: Севастополь – місто російської слави. Насправді, кажуть автори книги, української. Адже кримську війну проти Османської імперії та союзників Російська імперія виграла руками українців. Етнічні українці становили половину сухопутних військ, а в Чорноморському флоті їх було 70%.

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Для кримських татар, які втратили свою батьківщину, сьогоднішній день є ще однією нагодою нагадати владі про Крим. Адже абсолютне ігнорування проблем корінного народи півострову і стало причиною анексії. Зробити АРК національною кримськотатарською автономною республікою за часів незалежності вимагали десятки разів.

Трохи кращі успіхи на інформаційному фронті. На Чонгарі майже добудували телевежу, яка транслюватиме українські телеканали та радіостанції на частину окупованого півострова.

Список медіа, що пройшли конкурс, опублікує Нацрада. Російська сторона погрожує український сигнал блокувати. Однак в Міністерстві інформаційної політики запевнили, що знають, що з цим робити.

Українські канали кримських телеекранах повинні з'явитися уже у лютому.