Кримські окупанти "кинули" одіозного регіонала Колісніченка

Колишнього народного депутата України від Партії регіонів Вадима Колесніченка таки не допустили до участі у "виборах губернатора" анексованого Севастополя.

Про це пише видання "Севастополь Медіа".

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Так званий "суд" відхилив скаргу Колесніченка, в якій одіозний політик вимагав від "виборчої комісії" Севастополя скасувати постанови "Про відмову в реєстрації Колесніченка Вадима Васильовича кандидатом в Губернатори міста Севастополя".

До слова, так звані "перші всенародні вибори губернатора" Севастополя заплановано на 10 вересня.