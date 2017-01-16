Кримські окупанти поскаржаться в ООН на Україну

Окупаційна влада анексованого Росією Криму підготувала проект резолюції в ООН про порушення прав людини на півострові в період, коли Автономна Республіка була під контролем України.

Про це повідомляє РИА "Крим" із посиланням на голову підконтрольного Росії Державного комітету у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Криму Заур Смирнов. Проект кримської резолюції в ООН по Україні вже підготовлений. У ньому відображений широкий період всіх подій, пов'язаних у тому числі з порушенням прав людини в Криму в український період. Ми постаралися хронологічно описати всю ситуацію,

– сказав Смирнов. Нагадаємо, раніше Генеральна асамблея ООН підтримала проект резолюції про стан справ в окупованому Криму, яку підготувала Україна.

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