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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ТАРАС ШЕВЧЕНКО

Кримські окупанти вигадали штрафи для власників українських водійських прав

16:45, сьогодні 349 Читать новость на русском
Українські водії у Криму змушені отримувати російські посвідчення
Українські водії у Криму змушені отримувати російські посвідчення / Spokoino.ru

Українці, що проживають на території окупованого Криму, повинні обміняти свої водійські права на російські до 1 червня 2017 року.

Про це заявив "начальник російського ДІБДР МВС по Криму" Анатолій Борисенко, повідомляє "РИА-Новости Крим".

"Для тих водіїв, які працюють за наймом, з 1 червня настає жорстка відповідальність. За посвідчення іноземного зразка, яке вони не змінили, будуть великі штрафи", – розповів Борисенко.

Він наголосив, що штрафні санкції стосуватимуться тих організацій, які надають роботу таким водіям.

Читайте також: У Росії хочуть штрафувати або ув’язнювати через карти країни без Криму

Теги: Україна Анексія Криму Новини Криму українці штрафи
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