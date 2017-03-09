Кримські окупанти вигадали штрафи для власників українських водійських прав

Українці, що проживають на території окупованого Криму, повинні обміняти свої водійські права на російські до 1 червня 2017 року.

Про це заявив "начальник російського ДІБДР МВС по Криму" Анатолій Борисенко, повідомляє "РИА-Новости Крим".

"Для тих водіїв, які працюють за наймом, з 1 червня настає жорстка відповідальність. За посвідчення іноземного зразка, яке вони не змінили, будуть великі штрафи", – розповів Борисенко.

Він наголосив, що штрафні санкції стосуватимуться тих організацій, які надають роботу таким водіям.

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