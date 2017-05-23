Кримські татари нагадають світу про порушення Прав людини на півострові

Кримські татари розпочали збір підписів під своїм зверненням до міжнародної спільноти стосовно деокупації Криму. Планують до 10 грудня зібрати мільйон підписів.

Про це голова Меджлісу і народний депутат ВР України Рефат Чубаров заявив в інтерв'ю "Апострофу".

"Ми дійсно на виконавчій раді Всесвітнього конгресу кримських татар затвердили спеціальну форму і тепер розпочали кампанію зі збору підписів. Наша мета – зібрати в різних країнах світу мільйон підписів до 10 грудня, міжнародного Дня прав людини, коли ми плануємо завершити кампанію. Звернення разом з підписами спрямуємо на адресу поважних міжнародних організацій", – пояснив він.

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Таким чином кримські татари мають на меті вкотре привернути увагу міжнародної громадськості до того, що відбувається в окупованому Криму і на сході України.

Важливо показати світу, що без вирішення кардинальних проблем, які виникли внаслідок прямої військової агресії Росії проти України, світ не зможе далі рухатися,

– наголосив Чубаров.