Кримський правозахисник розповів про вражаючу смертність у СІЗО

За майже три роки анексії Криму лише у в'язницях Сімферополя померли щонайменше десятеро ув'язнених. Їм усім вчасно не надали медичну допомогу.

Про це повідомив заарештований в анексованому Криму правозахисник Емір-Усеін Куку.

Також у грудні минулого року у виправних колоніях на території окупованого Криму та РФ померли двоє громадян України.

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Водночас правозахисники заявляють, що представники ФСБ морально тиснуть та постійно знущаються над кримськими політв'язнями.