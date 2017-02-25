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Кримськотатарський батальйон стане підрозділом армії України

15:09, сьогодні 69 Читать новость на русском
Кримськотатарський батальйон
Кримськотатарський батальйон / islam

Кримськотатарський батальйон "Аскер" стане підрозділом у складі морської піхоти військово-морських сил України.

На цей момент існує домовленість з міністром оборони України Степаном Полтораком. Про це повідомив народний депутат від фракції "БПП" Мустафа Джемілєв, пише Interfax.

Є принципова домовленість з міністром оборони Полтораком, що це буде підрозділ у складі морської піхоти. Це не зовсім те, чого ми хотіли, але для початку підійде. Важко сказати, скільки буде бійців. Було записано близько 250 осіб. Думаю, що після того, як цей батальйон буде узаконений, багато хто буде записуватися. Причому не тільки етнічні кримські татари,
– заявив М.Джемілєв.

Також він розповів про тиск на жителів Криму з боку окупаційної влади з вимогою вступати до лав російської армії.

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Прискорився натиск на людей, яких закликають у російську армію. Я не уявляю кримського татарина, який присягав на вірність російській армії, їм залишається вибір – або сідати в тюрму, або переходить кордон і служити своїй країні,
– заявив М.Джемілєв.

Як повідомлялося, нещодавно між кримськотатарським батальйоном "Аскер" і збройними силами України виник конфлікт, в результаті чого на базі кримських татар провели обшук.

Теги: Україна Мустафа Джемілєв Новини Криму Анексія Криму Збройні Сили України
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