Криптомільйонери: хто з український нардепів тримає гроші в біткойнах

У Верховній Раді VIII скликання є одразу кілька народних обранців, які зберігають свої заощадження у твердій криптовалюті.
Громадський рух "Чесно" з'ясував, що одразу троє таких обранців є "Блоці Петра Порошенка".
За даними, які вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік нардеп Олександр Урбанський , він мав 1 277 одиниць біткойнів (5328).
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Станом на 31 грудня 2016 їхня вартість становила 139 081 133 гривні.
В передчутті шаленого зростання курсу біткойнів 1 серпня Урбанський купив ще 1 217 одиниць на суму 40 564 056 гривень.
Ще один щасливим власником біткойнів є депутат від "БПП" Дмитро Білоцерківець. Він задекларував їх 398 штук і каже, що придбав ще у 2013-му році.
Дмитро Голубов задекларував 4 376 одиниць біткойнів. Станом на дату набуття 22 листопада 2012 їхня вартість становила 402 088 гривень. На сьогодні їхня вартість оцінюється у понад 125 мільйонів гривень.
1 серпня нардеп докупив ще 4 376 одиниць на суму майже 33 мільйони гривень.
Троє нардепів тримають гроші у біткойнах/ "Чесно"
Нагадаємо, 13 серпня курс біткойна вчергове досягнув свого історичного максимуму – вперше в історії він перевищив позначку у 4 тисячі доларів за штуку.