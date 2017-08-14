Криптомільйонери: хто з український нардепів тримає гроші в біткойнах

У Верховній Раді VIII скликання є одразу кілька народних обранців, які зберігають свої заощадження у твердій криптовалюті.

Громадський рух "Чесно" з'ясував, що одразу троє таких обранців є "Блоці Петра Порошенка".

За даними, які вказав у своїй електронній декларації за 2016 рік нардеп Олександр Урбанський , він мав 1 277 одиниць біткойнів (5328).

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Станом на 31 грудня 2016 їхня вартість становила 139 081 133 гривні.

В передчутті шаленого зростання курсу біткойнів 1 серпня Урбанський купив ще 1 217 одиниць на суму 40 564 056 гривень.

Ще один щасливим власником біткойнів є депутат від "БПП" Дмитро Білоцерківець. Він задекларував їх 398 штук і каже, що придбав ще у 2013-му році.

Дмитро Голубов задекларував 4 376 одиниць біткойнів. Станом на дату набуття 22 листопада 2012 їхня вартість становила 402 088 гривень. На сьогодні їхня вартість оцінюється у понад 125 мільйонів гривень.

1 серпня нардеп докупив ще 4 376 одиниць на суму майже 33 мільйони гривень.

Троє нардепів тримають гроші у біткойнах/ "Чесно"

Нагадаємо, 13 серпня курс біткойна вчергове досягнув свого історичного максимуму – вперше в історії він перевищив позначку у 4 тисячі доларів за штуку.