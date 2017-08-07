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Крістен Стюарт розповіла про стосунки з чоловіками та жінками та знялась у вишуканому фотосеті

18:24, сьогодні 1216 Читать новость на русском
Крістен Стюарт
Крістен Стюарт / www.harpersbazaar.co.uk

Американська актриса, кінорежисер і модель Крістен Стюарт стала обличчям вересневого випуску журналу Harper's Bazaar. У відвертому інтерв'ю вона розповіла про колишні невдалі стосунки та сьогоднішні відносини з її коханою.

Про це повідомляють на сайті видання.

Зірка популярних кінострічок "Сутінки", "Світське життя", "Персональний покупець" та інших фільмів поділилась, що щиро любила всіх своїх партнерів.

Я була сильно закохана в кожного, з ким зустрічалася. Думаєте, я прикидалася? Я завжди була охоплена цією подвійністю. Я ніколи не відчувала себе збентеженою і не боролася з почуттями. Я просто не хотіла, щоб наді мною кепкували,
– говорить Стюарт.

Сьогодні, як відомо, Крістен Стюарт зустрічається з моделлю Стелою Максвелл, проте зірка зізналася, що не заперечує можливості потенційних стосунків з чоловіком.


Крістен Стюарт і її дівчина Стелла Максвелл

"Так, це цілком реально... Всі люди різні і чинять по-своєму. Деякі люди люблять сир на грилі, і вони будуть їсти його все життя. Я ж хочу спробувати все. Якщо одного разу я спробувала сир на грилі, то у мене виникає запитання: "Окей, це смачно. Але що далі?"", - порівняла актриса стосунки із вподобаннями у їжі.

Стюарт також розповіла, що причиною її "байдужого вигляду" є невміння грати на публіку та бути такою, як вимагає цього публіка від знаменитостей.

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Говорячи про свій стиль Стюарт зізналася, що з дитинства була томбоєм (дівчинкою, яка вела себе як хлопчик, зокрема, одягалася як хлопчик):

"Коли я вчилася в шостому класі, мені сказали, що я схожа на хлопчика. Мені стало так страшно, ніяково і прикро. Все змінилося, коли почалося статеве дозрівання і коли я відростила волосся. І я різко стала однією з найсимпатичніших дівчат у школі. Озираючись назад, я пишаюся тим, що вже в дитинстві була особистістю і одягалася, як хотіла", – розповіла актриса.

Для вишуканої фотозйомки у виданні Крістен приміряла одяг відомого бренду Chanel. Автором фотоісторії став Том Крейг.

Harper Bazaar UK September 2017 Pic 3 ?? #kristenstewart #harperbazzar

Допис, поширений Fuck All Of U Bitch (@suck_dope)

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Теги: мода LifeStyle Голлівуд Chanel
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