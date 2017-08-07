Крістіан Бейл шокував зовнішнім виглядом: фото

У мережі показали фото відомого американського актора Крістіана Бейла, який набрав вагу заради нової ролі.

Фотографії опублікували в Twitter.

#ChristianBale in new look for his new role of Dick Cheney, a biopic directed by @GhostPanther captured in paparazzis' cam. unrecognizaBALE? pic.twitter.com/994u2cOqtM — Bengali Balehead (@banerjee_debi) 31 липня 2017 р.

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Як пишуть ЗМІ, 43-річний Бейл зіграє колишнього віце-президента США Чейні у фільмі Адама Маккея, з яким раніше Бейл працював на зйомках "Ігри на пониження".

Назва стрічки, а також дата виходу наразі невідомі.

Крістіан Бейл розповнів заради ролі

Як відомо, актор піддавався на експерименти з вагою – спершу у 2004 році Бейл схуд до 55 кілограмів заради стрічки "Машиніст", після чого він набрав майже 45 кілограмів для головної ролі у фільмі "Бетмен: Початок".