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Крістіан Бейл шокував зовнішнім виглядом: фото

17:15, сьогодні 933 Читать новость на русском
Крістіан Бейл розповнів заради ролі
Крістіан Бейл розповнів заради ролі / Фото з відкритих джерел

У мережі показали фото відомого американського актора Крістіана Бейла, який набрав вагу заради нової ролі.

Фотографії опублікували в Twitter.

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Як пишуть ЗМІ, 43-річний Бейл зіграє колишнього віце-президента США Чейні у фільмі Адама Маккея, з яким раніше Бейл працював на зйомках "Ігри на пониження".

Назва стрічки, а також дата виходу наразі невідомі.

Крістіан Бейл розповнів заради ролі

Як відомо, актор піддавався на експерименти з вагою – спершу у 2004 році Бейл схуд до 55 кілограмів заради стрічки "Машиніст", після чого він набрав майже 45 кілограмів для головної ролі у фільмі "Бетмен: Початок".

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
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