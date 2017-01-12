Критичний рівень аварійності на автошляхах залишається у семи областях

Минулої доби, 11 січня, через складні погодні умови на дорогах України загинули троє людей, 59 – отримали травми.

Про це повідомили в Нацполіції.

Критичний рівень аварійності на трасах зберігається в Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Херсонській, Харківській та Донецькій областях. Ще в шести – рівень аварійності кваліфіковано як високий.

В Одеській області закритий рух для всіх категорій транспорту на дорозі М-15 ("Одеса – Рені" – 24). Для вантажного транспорту рух заборонений на автодорозі М-13 ("Кропивницький– Платонове" – 24). У Херсонській області заборонено в'їзд до міста Херсон. У Закарпатській області обмежено рух вантажних автомобілів на дорозі Н-09 – це Мукачево, Рахів, Рогатин, Львів,

– зауважив головний інспектор управління безпеки дорожнього руху Нацполіції Олександр Нечаюк.

Як зазначили в ДСНС, до розчистки доріг України залучили більше тисячі одиниць спецтехніки.

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За останній тиждень із снігових заметів звільнили близько двох тисяч автомобілів, у яких перебувало майже п'ять тисяч людей.