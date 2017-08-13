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Критика проекту "Стіна" виходить від п'ятої колони Кремля, – політолог

00:47, сьогодні 167 Читать новость на русском
Проект
Проект "Стіна" є колосальним приниженням для Росії, заявив Небоженко / Фото з вільних мереж

Рішення про облаштування "Стіни" на кордоні з Росією було стратегічно правильним. А щодо зловживань під час реалізації проекту, то це є завданням правоохоронних органів.

Про це заявив політолог, директор соціологічної служби "Український барометр" Віктор Небоженко, повідомляє "РБК-Україна".

"Все дуже просто – без "Стіни" ми не обійдемося", – зазначив експерт.

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"Надалі нам обов'язково знадобляться серйозніші споруди, а вся критика, яка зараз обрушилася у зв'язку з реалізацією проекту "Стіна", виходить від п'ятої колони Кремля, для якого будь-які види загороджень – вже колосальне приниження для Росії і прозорий натяк на те, що Україна ізолюється від неї", – пояснив Небоженко.

Політолог також наголосив, що окрім своєї прямої функції, проект "Стіна" відіграє важливу політичну роль.

"Ці конструкції обов'язково повинні бути, оскільки вони виконують ще й важливу політичну роль. Люди повинні звикати, що це – межа, що вона – надовго, що за нею розташована країна, яка в будь-який момент може щось зробити", – розповів експерт.

Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Держприкордонслужба
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